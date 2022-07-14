Fenerbahçe, Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

WİLLİAN ARAO'DAN İLK SÖZLER

Resmi imzayı atan tecrübeli futbolcu, "Hedeflerimize umarım ulaşacağız. Hem ben, hem de Fenerbahçe mutlu olacak. Her maçta savaşacağım. Hayatımı Fenerbahçe için ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim. Umarım çok başarılı olacağız" dedi.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR TRANSFER"

Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise, "Benim için özel bir transfer. 2019'da kendisini Brezilya'da canlı izledim. Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik. Çok özel bir karakter aldık" ifadelerini kullandı.