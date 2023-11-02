Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Zorbay Küçük'ün
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Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'de 11. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
TÜM HAKEMLER DİJİTAL ATAMAYLA BELİRLENDİ
MHK'den atamaya ilişkin yapılan açıklamada, "MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
3 Kasım Cuma
20.00: Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi
13.30: İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00: Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00: Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar
13.30: Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00: Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00: Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi
20.00: Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan
20.00: Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu