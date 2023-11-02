Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Zorbay Küçük'ün

Süper Lig'de 11. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

TÜM HAKEMLER DİJİTAL ATAMAYLA BELİRLENDİ

MHK'den atamaya ilişkin yapılan açıklamada, "MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

3 Kasım Cuma

20.00: Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30: İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00: Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00: Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30: Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00: Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00: Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00: Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan

20.00: Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu