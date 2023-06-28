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Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Spor Haberleri

Son dakika: Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüp açıklama yaptı;

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ

Ayrıntılar geliyor...

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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