Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde 2-0 mağlup etti
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Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Geçen hafta Konyaspor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler böylece puanını 10'a yükseltti.
Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
GALİBİYETİ YENİ TRANSFERLER GETİRDİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri yeni transferler attı. Dakika 37'de Pedro'nun attığı golle 1-0 önce geçen sarı-lacivertliler, dakika 50'de King'in attığı golle mücadeleyi 2-0 önde tamamladı. Böylece geçen hafta Konyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.
FENERBAHÇE PUANINI 10'A YÜKSELTTİ
Mücadeleyi 2 golle kazanan Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Fenerbahçe 18 Eylül'de Alanyaspor'u ağırlayacak. 6 puanda kalan Kayserispor ise 11 Eylül'de evinde Antalyaspor'la oynayacak.