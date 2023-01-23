Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, ligin son sırasında yer alan Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Lider Galatasaray'la puan farkı 4'e indi.
Sarı-Lacivertliler ilk yarıda Enner Valencia ve Diego Rossi ile pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda baskılı oynayan Fenerbahçe, gol bulamadı. İkinci yarıya golsüz eşitlikle geçildi.
Maçta gol perdesi 73'te açıldı. Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 78'de Umut Nayir'la beraberliği yakaladı. Sarı-Lacivertliler, 89'da Glumac'ın kendi kalesine attığı golle maçta tekrar üstünlüğü buldu. 90+7'de Umut Nayir, beraberlik golünü kaydetti. Ancak öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ümraniyespor'da Onur, itiraz edince ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Fenerbahçe, maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Rizespor maçında yıldızlaşan Arda Güler ve Miha Zajc yedek kaldı. Zajc, 65'te Lincoln'un yerine oyuna girdi. Arda Güler bu maçta şans bulamadı.
Fenerbahçe, ligin ilk maçında Ümraniyespor'la evinde 3-3 berabere kalmıştı. O maçta da hayli zorluk çeken Sarı-Lacivertliler, yine aynı sıkıntısı yaşadı.