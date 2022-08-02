Son Dakika: Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak
Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev mağlubiyetiyle veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Slovacko ile eşleşmişti. Fenerbahçe, turu geçmesi halinde ise Avusturya ekibi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange eşleşmesinin galibi olacak.
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UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimleri tamamlandı. TSİ 14.00'te başlayan çekim sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Slovacko ile eşleşecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
RAKİP AUSTRİA WIEN
Kura sonucunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya ekibi Austria Wien oldu.
SİVASSPOR'UN RAKİBİ DE BELLİ OLDU
Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanan bir diğer temsilcimiz Sivasspor'un rakibi ise, İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange eşleşmesinin galibi olacak.