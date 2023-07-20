Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin rakibi Moldova Ekibi FC Zimbru Chisinau oldu. Zimbru, La Fiorita'yı Dedechko'nun golüyle 1-0 mağlup ederek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

RAKİP ZIMBRU

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu.

MAÇ 26 TEMUZ'DA

FC Zimbru'nun golünü 35. dakikada Dedechko kaydetti. Fenerbahçe-Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

ZİMBRU CHİSİNAU HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fotbal Club Zimbru Chi?inau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chi?inau ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır. Sarı-Yeşiller maçlarını 10,400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynamaktadır.

ZİMBRU HANGİ LİGDE?

Moldova futbolunun en üst ligi olan Super Liga'da mücadele etmektedir.