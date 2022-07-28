Son Dakika: Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Marsilya ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'den sonra Marsilya'dan Luan Peres'i de kadrosuna kattı.

LUAN PERES, İSTANBUL'A GELİYOR

Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki futbolcunun, 22.30 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Luan Peres

SOL BEK POZİSYONUN DA GÖREV YAPIYOR

Fenerbahçe'nin Luan Peres'i 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Brezilyalı savunmacı stoper oynamasının yanı sıra sol bek pozisyonun da görev alabiliyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan Peres, bu karşılaşmaların 22'sinde sol bek, 28'inde ise stoper pozisyonunda görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 asistlik skor katkısı verdi.