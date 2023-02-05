Son Dakika: İstanbul'a gelemediler! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi

6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanması planlanan Fenerbahçe- Konyaspor maçına hava şartları engel oldu.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Saat 16.30'da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı, hava şartları nedeniyle sürekli rötar yedi. Seferlerin iptal olması sonrası ise Konyaspor, İstanbul'a doğru yola çıkamadı. Yeşil-beyazlılar, TFF'den maçın ertelenmesini talep etti. Bu talebi değerlendiren TFF olumlu dönüş yaptı ve mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

"PAZARTESİ GÜNÜ DE GELEMEYİZ"

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20:00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz." ifadelerini kullandı.