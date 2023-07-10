Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Strasbourg'da oynayan Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor;Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Emre Duman:

Arkadaş nerden buluyorlar böyle adamları,adamın suratı bile insana güven vermiyor,şöyle tanındık ,bilindik bir stoper yok mu kaliteli

Cevap Yaz11Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title