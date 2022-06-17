Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Son dakika: Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i takımın başına getirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti ve Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i takımın başına getirmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."