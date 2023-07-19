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Son Dakika: Fenerbahçe, Becao transferini KAP'a bildirdi

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Son dakika: Fenerbahçe, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için kulübü Udinese ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için görüşmelere başlandığını belirtti.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Becao transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'nin sözleşmesinin son yılındaki Becao için Udinese'ye 9 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son Dakika: Fenerbahçe, Becao transferini KAP'a bildirdi

Becao geçen sezon Udinese ile 28 maça çıktı. 27 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verirken, sezonu 11 sarı kartla tamamladı.

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