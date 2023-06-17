Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın olağanüstü kongre çağrısına yanıt verdi.

"YA ADAY OL YA DA BAŞIMIZDAN ÇEKİL"

Koç yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'a sert ifadelerle yüklenirken, "Ya aday olun ya da başımızdan çekilin" dedi.

Ali Koç'un yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"BİZLERİ AŞAĞIYA ÇEKMEYİ ÇALIŞMAYIN"

Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın.

"SİZ NEDEN ELİMİZDEN TUTMUYORSUNUZ"

Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Size saygıda kusur etmem. Sizi böyle tanımıyorum, Ya ben yanlış tanıdım, ya siz değiştiniz. Kandırılmış olabilirim. Fenerbahçe için yaptıklarınızdan Allah razı olsun. Çok çile çektiniz. Son 5-6 senedir işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep 'Bir şey söyleyecekseniz buraya mertçe gelin, dedikodu yapmayın' dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz? Niye?

"BİZ HANGİ AZİZ YILDIRIM'A İNANALIM"

Bu adama bir şey demeyi bırakın, yeni kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz! Yazıktır! Hürriyet'te bir haber çıktı, yalanladınız. Doğru, ben biliyorum. Başkanlık teklif ettiniz. Bir şey yaptıysanız arkasında durun. Geçen sene 'Genel Kurula geleceğim' dediniz ama gelemediniz. Abdullah Kiğılı'nın sağlık durumunu, otoparkı bahane ederek gelmediniz. 'Apo sen dur, ben gidiyorum' diyebilirdiniz. O da bunu anlardı. Abdullah Bey de bunu geçen gün inkar etti, 'Gelebilirdim' dedi. Biz hangi Aziz Yıldırım'a inanalım. Bazı şeylerin sormanın artık vakti geldi.

"TELEFON MESAJLARIMA DÖNMEDİNİZ"

Sizinle yüz yüze gelemiyoruz. Arada balıkçıda yollarımız kesişiyor. Bazı şeyleri artık soracağım. Eski bir yöneticiniz, bize yakın birine geleceğinizi söyledi. Neden gelmediniz? Burası düz ayak. Size ihtiyacımız var. Size çok kez mektup yazdım. Evet, size ihtiyacımız var. 5 mektup yazdım, açmadan geri yolladınız. Telefon mesajlarına dönmediniz. Biz, size saygısızlık mı yaptık?

"AZİZ YILDIRIM İLE DALGA GEÇMEK İÇİN YAPMADIM"

Pantolon toplama hareketini her gün yapıyorum. Aziz Yıldırım ile dalga geçmek için yapmadım. Çevresindeki arkadaşları bunu söylüyor. Maçlarda da bunu yapıyorum. Bu kadar mı seviyemiz düştü?

"NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ?"

Denetim yaptık, enteresan şeyler çıktı. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane, 2 Milyon TL'lik çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarına göre kur 4 falan... Şaşırdık, dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek, bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş! Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp, nakde çevirmiş, onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk, 'Finansal Fair Play için bunu yapmamız istendi ve yaptık' dediler. Aynı yönetici hesabına Fenerium'dan 50 Bin Tl yollanmış. Sayın Aziz Yıldırım bunlara neden müsaade ettiniz. Yalnız bunların devamı var, neden bir şey yapmadınız."