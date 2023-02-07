Son Dakika: Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
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Son dakika: Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi göçük altında kalmıştı. Eşi Kübra Türkaslan enkazdan sağ çıkarken, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi. 30 saati aşkın süredir enkaz altında bulunan Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Show TV'deki yayına katılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vural, "Ahmet'imizin cansız bedenine ulaşıldı" dedi.
Ahmet Eyüp'ün eşi Kübra Türkaslan gün içinde paylaştığı gözyaşlarıyla paylaştığı videoda, "30 saattir enkazın altında Eyüp, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor, ne olursunuz yardım edin" ifadelerini kullanmıştı.
11 Eylül 1994 doğumlu Ahmet, profesyonel kariyerine 2013 yılında Gaziantep U21 takımında başlamıştı. Ahmet sırasıyla Bugsaş, Osmanlıspor, Başkent Şafak Spor, Ümraniyespor, Ankaraspor ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Son olarak 8 Kasım 2022'de Uşak Spor'la oynana Türkiye Kupası maçında forma giymişti.