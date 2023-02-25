Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olan deprem felaketinin ardından Süper Lig, Fenerbahçe- Konyaspor maçıyla başladı. Ertelenen 23. hafta maçı için takımlar Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler rahat bir oyunla 4-0'lık galibiyet aldı.

İLK YARIDA VALENCIA FIRTINASI

Fenerbahçe, 13'te Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Konyaspor'da Mame Diouf, 22. dakikada kırmızı kart gördü. 45+6'da Rossi'nin şık ortasını Valencia aynı güzellikle tamamladı, Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

Sarı-Lacivertliler'in üçüncü golü Joshua King'den geldi. 61'de Lincoln'ün ceza sahası dışından çektiği şut King'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Norveçli forvet, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Sarı-Lacivertliler'in dördüncü ve son golü, 78'de Atilla Szalai ile geldi.

ARDA VE OOSTERWOLDE OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe'de 18 yaşına basan genç yetenek Arda Güler ile yeni transfer Jayden Oosterwalde, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

JESUS, BATSHUAYI VE PERES YOK

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören teknik direktör Jesus, bu maçta kulübede yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Batshuayi de takımını yalnız bıraktı. Son antrenmanda ayağına darbe alan Luan Peres ise riske edilmedi.