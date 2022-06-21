Son Dakika: Bir dönem sona erdi! Galatasaray, Domenec Torrent ile yollarını resmen ayırdı

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Katalan hoca ve ekibinin sözleşmesini feshetti.

TEKNİK EKİBİN HEPSİ GİTTİ

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MAĞLUBİYETİ GALİBİYETİNDEN ÇOK

Domenec Torrent, Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'den sonra teknik direktörlüğe getirilmişti. Katalan hoca sarı-kırmızılıların başında 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda; 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Haberler.com - Spor