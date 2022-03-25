Son Dakika: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi
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Son dakika: Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Ismael ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı. Dün İstanbul'a gelen ve sabah saatlerinde anlaşmaya varıldığı açıklanan Fransız hoca için resmi açıklama da geldi.
1 YILI OPSİYONLU
Bşeiktaş, 46 yaşındaki Fransız hoca ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
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