Son Dakika: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı. Dün İstanbul'a gelen ve sabah saatlerinde anlaşmaya varıldığı açıklanan Fransız hoca için resmi açıklama da geldi.

1 YILI OPSİYONLU

Bşeiktaş, 46 yaşındaki Fransız hoca ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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