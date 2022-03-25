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Son Dakika: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Ismael ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı. Dün İstanbul'a gelen ve sabah saatlerinde anlaşmaya varıldığı açıklanan Fransız hoca için resmi açıklama da geldi.

Son Dakika: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

1 YILI OPSİYONLU

Bşeiktaş, 46 yaşındaki Fransız hoca ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Haberler

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