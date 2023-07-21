Son Dakika: Beşiktaş, Jean Onana transferini KAP'a bildirdi.

Son dakika: Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, kısa süre içerisinde imzayı atacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

LENS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaşlı yöneticiler, 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Jean Onana ile de anlaşma sağladı.