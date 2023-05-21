Son Dakika: Beşiktaş, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti

Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (2), Gedson ve Cenk kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı Belhanda'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü mücadelede skoru çevirmeyi bildi.

PERDEYİ BELHANDA AÇTI

Maça etkili başlayan Adana Demirspor, net fırsatlar yakaladı. Ev sahibi ekip, Younes Belhanda'nın 19. kaydettiği golle öne geçti.

ABOUBAKAR EŞİTLEDİ

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar bu maçta da sahneye çıktı. İlk yarının son saniyesinde enfes bir gole imza attı. Amir'in ceza sahasına yolladığı topa ters ayağıyla gelişine sert bir vuruş yapan Aboubakar, maça denge getirdi.

GEDSON ÖNE GEÇİRDİ

Siyah-Beyazlılar ikinci yarının hemen başında Gedson Fernandes ile gol buldu. Portekizli orta saha attığı şık golle, geriye düştükleri maçta takımını öne geçti.

PENALTIDA CENK SAHNEDE

Kaptan Cenk Tosun, 72'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Farkı 2'ye yükselten Siyah-Beyazlılar, rakibin gardını düşürdü.

MONTELLA'YA KIRMIZI ÇIKTI

Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sert itirazlardan dolayı 78. dakikada kırmızı kart görerek tribüne çıktı.

SON SÖZÜ ABOUBAKAR SÖYLEDİ

Beşiktaş 90+5'te bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Vincent Aboubakar, penaltıdan golünü attı. Beşiktaş maçı 4-1'lik skorla kazandı.

KARA KARTAL KAYBETMİYOR

Beşiktaş, ligde çıktığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş, göreve getirildiği andan itibaren 23 lig maçına çıkarken yalnızca 2 kez mağlup oldu.