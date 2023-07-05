Son Dakika: Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de

Son dakika: Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, dünya devi Atletico Madrid ile resmen sözleşme imzaladı. Milli stoper, 4 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giyecek.

2027'YE KADAR ATLETICO MADRID'DE

Atletico Madrid, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City ile yolları ayıran Çağlar Söyüncü'yü 2027 yılına kadar renklerine bağladı.

132 MAÇA ÇIKTI

Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı verdi.

Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü paylaşımı