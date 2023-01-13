Son Dakika: Aslan'ın şampiyonluk yolunda şakası yok! Galatasaray, Hatay'ı bozguna uğrattı
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Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mata(2), Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu sonuçla lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.
Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 4-0 kazanarak liderliğini perçinledi.
MATA DUBLE YAPTI
Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunda üstünlüğü rakibine vermeyen Galatasaray'da perdeyi 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. Sarı-kırmızılıları farka götüren goller ise Mata ve Gomis'den geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mata, 45+4. ve 45+6. dakikada attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Sarı-kırmızılılarda son sözü ise Bafetimbi Gomis söyledi. Fransız yıldız, 77. dakikada skoru 4-0'a getiren isim oldu.
PUAN FARKI 7'YE YÜKSELDİ
Bu sonuçla Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Sarı-kırmızlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.