Son Dakika: Aslan'ın şampiyonluk yolunda şakası yok! Galatasaray, Hatay'ı bozguna uğrattı

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mata(2), Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu sonuçla lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.