Son Dakika: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti.

Trabzonspor ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda ettiğini açıkladı. Nwakaeme, ayrıldığını Instagram'da paylaştığı bir hikaye ile açıkladı:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."