Son Dakika: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti.
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Son dakika: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti. Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."
Trabzonspor ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda ettiğini açıkladı. Nwakaeme, ayrıldığını Instagram'da paylaştığı bir hikaye ile açıkladı:
"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."