Son Dakika: Rüya gerçek oldu! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'te - Haberler

Günlerdir beklenen açıklama geldi. Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaşma sağladı.

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada: "Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SADECE JUVENTUS'U ÇALIŞTIRDI

Futbol kariyerini 2018 yılında sonlandıran Pirlo, 2020 yılında İtalyan devi Juventus ile teknik direktörlük kariyerine başladı. Çalıştırdığı sezon Juventus ile Serie A'yı kazanamadı ve Torino ekibinin şampiyonluk serisi son buldu. Siyah beyazlı ekip ile İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazanan Pirlo, 2020-2021 sezonu sonunda görevinden ayrıldı ve başka takım çalıştırmadı.

UNUTULMAZ FUTBOLCULUK KARİYERİ

Brescia altyapısında yetişen efsane oyuncu, İtalya'nın 3 büyük takımı olan Juventus, İnter ve Milan formalarını da giydi. İtalyan yıldız, futbolculuğunda birçok önemli kupa kazandı. 2006'da milli takımla Dünya Kupası, Milan formasıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi ve Milan'da 2, Juventus'ta ise 4 kez İtalya Serie A şampiyonluklarını yaşadı.

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