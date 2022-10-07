Son Dakika: Destan yazdık! Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde
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Son dakika: Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Ampute Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.
MAÇA GOLLE BAŞLADIK
Turnuvanın yarı final maçında Özbekistan ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü mücadelenin 1. dakikasında Ömer Güleryüz kaydetti.
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