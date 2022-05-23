Son Dakika: Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı - Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Listede ilk kez milli formayı giyecek birçok futbolcu yer aldı.

FERDİ KADIOĞLU VE UMUT BOZOK KADRODA

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

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