Son Dakika: Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı - Haberler

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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Son dakika! A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz sürpriz tercihlere imza atarak Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok'a ilk kez milli formayı giyme şansı verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Listede ilk kez milli formayı giyecek birçok futbolcu yer aldı.
FERDİ KADIOĞLU VE UMUT BOZOK KADRODA
A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.
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