Son Dakika! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz görevden alındı

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verdi. Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı.

20 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET, 3 BERABERLİK

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

KULİSLERDE BU İSİMLER KONUŞULUYOR

Kunt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulisler de hareketlendi. A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim, Vincenzo Montella gibi isimler ön plana çıkıyor.