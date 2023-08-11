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Son Dakika: TFF, Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi! 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya 5 takım göndereceğiz

Spor Haberleri

Son dakika: Avrupa'ya 2024-2025 sezonunda katılacak temsilci sayımız belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda Türkiye'nin Avrupa'da 5 takımla temsil edileceğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 2 TAKIM GİDİYOR

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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