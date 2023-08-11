Son Dakika: TFF, Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi! 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya 5 takım göndereceğiz

Son dakika: Avrupa'ya 2024-2025 sezonunda katılacak temsilci sayımız belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri yer aldı.