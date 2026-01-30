Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Aston Villa ile Salzburg karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 3-2 kazandı.

ASTON VILLA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Salzburg, 33. dakikada Karim Konate ve 49. dakikada Moussa Yeao'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Aston Villa, 64. dakikada Morgan Rogers, 76. dakikada Tyrone Mings ve 87. dakikada Jimoh'un golleriyle geri döndü. İngiliz ekibi, maçı 3-2 kazandı.

LİG ETABINI İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 21'e yükselten Aston Villa, lig etabını ikinci sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna yükseldi. Salzburg ise 6 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.