Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Aston Villa, 2-0 geriye düştüğü maçta Salzburg'u 3-2'lik skorla yendi.

  • Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Salzburg'u 3-2 yendi.
  • Aston Villa, lig etabını 21 puanla ikinci sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.
  • Salzburg, 6 puanda kalarak Avrupa Ligi'nden elendi.

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Aston Villa ile Salzburg karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 3-2 kazandı.

ASTON VILLA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Salzburg, 33. dakikada Karim Konate ve 49. dakikada Moussa Yeao'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Aston Villa, 64. dakikada Morgan Rogers, 76. dakikada Tyrone Mings ve 87. dakikada Jimoh'un golleriyle geri döndü. İngiliz ekibi, maçı 3-2 kazandı.

LİG ETABINI İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 21'e yükselten Aston Villa, lig etabını ikinci sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna yükseldi. Salzburg ise 6 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
