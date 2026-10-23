Son 9 maçını kazanamayan Manisa FK, Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı

Son 9 maçını kazanamayan Manisa FK, Nestor El Maestro ile görüşmelere başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktör Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa FK, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı. 43 yaşındaki teknik adam Manisa'ya davet edildi, görüşmelerin ardından işin resmiyet kazanacağı kaydedildi.
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların 43 yaşındaki teknik adamı Manisa'ya davet ettiği, son görüşmelerin ardından işin resmiyet kazanacağı kaydedildi.
Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis'i çalıştıran Maestro, 2021-2022 sezonunda ülkemizde de görev aldı. O sezon Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi çalıştıran Maestro, sarı-kırmızılılarda toplam 28 resmi maça çıktı. Nestor El Maestro 28 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.