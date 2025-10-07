Haberler

Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Freiburg'un 23 yaşındaki kalecisi Noah Atubolu, gösterdiği performans ve üst üste kurtardığı 5 penaltıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Inter başta olmak üzere birçok kulüp genç eldiveni transfer listesine alırken, Bundesliga ekipleri de oyuncuyu yakından takip ediyor.

Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'un genç kalecisi Noah Atubolu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

INTER DEVREDE

Sky Sport Almanya'nın haberine göre, İtalya Serie A devi Inter, genç kaleciyi transfer listesine aldı ve önümüzdeki dönem için görüşmelere başlamayı planlıyor.

BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR

Noah Atubolu'ya yalnızca Inter değil, Bundesliga'nın önemli kulüpleri de ilgi gösteriyor. Başta Eintracht Frankfurt olmak üzere birçok Alman ekibinin, genç kaleciyi yakından takip ettiği bildirildi.

Son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin hayatı değişiyor

SON 5 PENALTIYI KURTARDI

1.90 metre boyundaki Atubolu, Freiburg formasıyla çıktığı 84 resmi maçta 29 kez kalesini gole kapattı. Özellikle penaltı performansıyla öne çıkan Alman kaleci, son beş penaltının tamamını kurtararak büyük bir başarıya imza attı. Bu etkileyici performansı sayesinde Atubolu, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin en çok konuşulan kalecilerinden biri haline geldi.

MİLLİ TAKIMIN GELECEK VADEDEN İSMİ

Almanya U21 Milli Takımı'nda da görev yapan genç eldiven, ülkesinde geleceğin Manuel Neuer'i olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre Atubolu, önümüzdeki yıllarda A Milli Takım'ın kaleci adayları arasında yer alacak.

