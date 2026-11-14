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Son 5 maçında 4 yenilgi alan Altay, yarın Bursa Yıldırım SK'yı konuk edecek

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Son 5 maçında 4 yenilgi alan Altay, yarın Bursa Yıldırım SK'yı konuk edecek
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçında 4 yenilgi alan Altay, yarın evinde Bursa Yıldırım SK ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki 12'nci hafta maçında Altay, ilk yenilgisini geçen hafta alan rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hafta içinde deplasmanda Bigaspor'a 2-0 yenilerek son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay yarın evinde Bursa Yıldırım SK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürdüğü için yine İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Tufan Gönoğlu düdük çalacak. Ligde 11 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 10 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Aynı periyotta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Bursa ekibi ise 20 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, ilk yenilgisini geçen hafta alan Bursa Yıldırım SK'yı yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay'da tedavisi süren stoper Yunus Efe Sarıkaya dışında eksik yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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