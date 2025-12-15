Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Inter'de sakatlığı bulunan ve son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupa'da Bologna ile oynanacak maç için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak.
İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'nda oynanacak Bologna maçı için Suudi Arabistan'a gidiyor.
ARABİSTAN'DA YER ALACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanarak son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, devam eden sakatlığına rağmen Süper Kupa kafilesinde yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Milli yıldızın, Suudi Arabistan'da Bologna ile oynanacak müsabakanın kafilesine ekleneceği belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Inter bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu maçlarda rakip kalelere 7 gol attı ve 3 de asist yaptı.