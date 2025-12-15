Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'nda oynanacak Bologna maçı için Suudi Arabistan'a gidiyor.

ARABİSTAN'DA YER ALACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanarak son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, devam eden sakatlığına rağmen Süper Kupa kafilesinde yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Milli yıldızın, Suudi Arabistan'da Bologna ile oynanacak müsabakanın kafilesine ekleneceği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu maçlarda rakip kalelere 7 gol attı ve 3 de asist yaptı.