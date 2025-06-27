Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya

Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ve Juventus eşleşti. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg ile karşılaştı ve 3-0 galip geldi. Bu sonuçla son 16 eşleşmeleri belli oldu ve milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya gelecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ARDA VE KENAN RAKİP OLDULAR

Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.

Grup maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri şöyle;

  • Inter - Fluminense
  • Manchester City - Al Hilal
  • Palmeiras - Botafogo
  • Benfica - Chelsea
  • PSG - Inter Miami
  • Flamengo Bayern Münih
  • Real Madrid - Juventus
  • Dortmund - Monterrey
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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