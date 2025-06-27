Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ve Juventus eşleşti. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg ile karşılaştı ve 3-0 galip geldi. Bu sonuçla son 16 eşleşmeleri belli oldu ve milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya gelecek.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.
ARDA VE KENAN RAKİP OLDULAR
Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.
Grup maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri şöyle;
- Inter - Fluminense
- Manchester City - Al Hilal
- Palmeiras - Botafogo
- Benfica - Chelsea
- PSG - Inter Miami
- Flamengo Bayern Münih
- Real Madrid - Juventus
- Dortmund - Monterrey