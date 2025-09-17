Somaspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eleme maçında kendi evinde 3. Lig temsilcisi Aston Enerji Çankaya Spor Kulübü'nü ağırlayan Manisa'nın 2. Lig'deki temsilcisi Somaspor rakibine 3-1 mağlup olarak kupadan elendi.

Soma Atatürk Stadında oynanan karşılaşmada konuk ekip Çankaya, 17. dakikada Berke Bıyık'ın golüyle 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın 40. dakikasında Ömür Pektaş'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilk yarısı Çankaya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 82. dakikada Engincan Duman' ın golüyle Somaspor skoru 1-2'ye taşıdı. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Çankaya'nın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Selim Ilgaz takımını 3-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca kendi evinde 3-1 mağlup olan Somaspor kupaya veda etti.

Manisa'nın kupada tek temsilcisi kaldı

Somaspor'un kupadan elenmesinin ardından Manisa'nın Ziraat Türkiye Kupasındaki tek temsilcisi Manisa FK kaldı. Manisa FK, deplasmanda gençlerle çıktığı mücadelede rakibi Kırıkkale FK'yı 2-0 yenerek tur atlamıştı. - MANİSA