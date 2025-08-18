Somaspor, Yeni Sezon İçin 9 Transferini Açıkladı

YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor 9 transferini birden açıkladı. Daha önce kadrosuna kattığı 4 ismi duyuran Soma, Menemen FK'dan kanat oyuncusu Atakan Üner ve Bandırmaspor forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Emir Şenocak ile 2+1 yıllık, İzmir Çoruhlu FK'dan stoper Arda Çetin, Yeşil Çivili Belediyespor'dan kanat oyuncusu Batuhan Güner, Nevşehir Belediyespor'dan forvet Engincan Duman, Çorum FK'dan merkez orta saha Enes Yetkin, Efeler 09 SFK kanat oyuncusu Erdem Özcan ve FC Arlanda'dan gurbetçi santrfor Ömür Pektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, Manisa FK'da oynayan orta saha Bulut Uysal'ı da 1 yıllığına kiraladı. Yapımı tamamlanan yeni stadı için Futbol Federasyonu'ndan onay bekleyen Somaspor sezonun ilk maçında pazar günü Gebzespor'u ağırlayacak. Maçın stadıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor