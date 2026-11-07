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Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak, 9 maçta 4 puanı var

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak; Somaspor'un 9 maçta 4 puanı, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Sebatspor ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor oynadığı 9 maçta 4 puan toplarken, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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