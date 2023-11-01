Somaspor, Talasgücü Belediyespor'u 6-0 yenerek tur atladı
Spor Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Manisa temsilcisi Somaspor, konuk ettiği Talasgücü Belediyespor'u 6-0'lık skorla yenerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Manisa temsilcisi Somaspor, konuk ettiği Talasgücü Belediyespor'u 6-0'lık skorla yenerek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Erdal Yılmaz, Yakup Bulut, Fatih Yüzbaşı
Somaspor: Arda Ünal, Murat Şevik, Ersel Ayberk (Erdem dk. 80), Yasin, Ahmet Demirli (Osman Burak dk. 70), Burak Bozbey, Ceyhun, Enes (Burak Enes dk. 69), Özgür, Mehmet Refik (Hüseyin Emir dk. 58), Kamil Fidan (Rojhat dk. 46)
Talasgücü Belediyespor: Arda Belen, Murat Karadeniz, Erkan, Ramazan (Muhammed Emir dk.46), Oğuzhan, Muhammed İbrahim, Kerem Ersin (Mahmuthan dk. 60), Furkan İzin (Yusuf Efe dk. 46), Ercan (Akın dk. 70), Berkay, Mustafa Umut
Goller: Ahmet Demirli (dk. 22), Mehmet Refik (dk. 24, dk. 45+2, dk. 52), Özgür (dk. 72) Osman Burak (dk. 89) (Somaspor)
Sarı kart: Furkan İzin (Talasgücü Belediyespor) - MANİSA