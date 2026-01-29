Somaspor'da Sinan Alkaş imzası: İlk maç, ilk gol, ilk galibiyet

Kasımpaşa'dan kiralanan Sinan Alkaş, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gol atarak galibiyetin kapısını araladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden siyah-beyazlı Somaspor, Kasımpaşa'dan kiraladığı forvet oyuncusu Sinan Alkaş'tan ilk maçında skor katkısı aldı. Yeni takımıyla ikinci gününde sahaya çıkan Alkaş, attığı golle taraftarların gönlünü kazandı.

Ankara Demirspor karşılaşmasına 5. dakikada Malik'in golüyle 1-0 geride başlayan Somaspor, 28. dakikada Sinan Alkaş'ın attığı golle eşitliği sağladı. Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin 70. dakikasında Ceyhun Çoban'ın golüyle 2-1 öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Somaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde ederken, ligdeki 4. galibiyetini alarak düşme hattından bir maç eksiği ve 3 puan farkla bir adım daha uzaklaşmış oldu.

Somaspor cephesinde, ilk maçında fileleri havalandırarak önemli katkı veren Sinan Alkaş'ın ilerleyen haftalarda da siyah-beyazlı takıma önemli katkılar sunması bekleniyor. - MANİSA