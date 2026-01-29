Haberler

Somaspor'da Sinan Alkaş imzası: İlk maç, ilk gol, ilk galibiyet

Somaspor'da Sinan Alkaş imzası: İlk maç, ilk gol, ilk galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa'dan kiralanan forvet oyuncusu Sinan Alkaş, Somaspor'un Ankara Demirspor ile oynadığı maçta ilk golünü atarak galibiyetin kapısını araladı. Somaspor, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa'dan kiralanan Sinan Alkaş, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gol atarak galibiyetin kapısını araladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden siyah-beyazlı Somaspor, Kasımpaşa'dan kiraladığı forvet oyuncusu Sinan Alkaş'tan ilk maçında skor katkısı aldı. Yeni takımıyla ikinci gününde sahaya çıkan Alkaş, attığı golle taraftarların gönlünü kazandı.

Ankara Demirspor karşılaşmasına 5. dakikada Malik'in golüyle 1-0 geride başlayan Somaspor, 28. dakikada Sinan Alkaş'ın attığı golle eşitliği sağladı. Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin 70. dakikasında Ceyhun Çoban'ın golüyle 2-1 öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Somaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde ederken, ligdeki 4. galibiyetini alarak düşme hattından bir maç eksiği ve 3 puan farkla bir adım daha uzaklaşmış oldu.

Somaspor cephesinde, ilk maçında fileleri havalandırarak önemli katkı veren Sinan Alkaş'ın ilerleyen haftalarda da siyah-beyazlı takıma önemli katkılar sunması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir