Somaspor, Sezona Gebzespor Maçıyla Başlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Somaspor yarın sezonun ilk haftasında evinde Gebzespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Burak Kamalak'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Yeni stadındaki eksiklikler henüz tamamlanamayan Somaspor maça eski evinde çıkacak. Sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirten teknik direktör Özgür Bayer, "13 yeni transfer gerçekleştirdik. İyi bir kadromuz var. İlk maçımızı kazanıp galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor