Somaspor'da hedef 2'de 2

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde Muşspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Ankara Demirspor'u yenerek iç sahada galibiyet alan Somaspor, bu maçta düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk kez iç sahada galip gelmeyi başaran Somaspor yarın Muşspor'u konuk edecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi Somaspor 15 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, Muşspor ise 43 puanla Play-Off hattının içerisinde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
