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Somaspor, Manisa FK'dan Arda Çolak'ı transfer etti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan forvet Arda Çolak'ı kadrosuna dahil etti. Arda Çolak, 1 yıllık sözleşme imzaladı ve başarı sözü verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Somaspor ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan forvet Arda Çolak'ı kadrosuna dahil etti. Somaspor'a 1 yıllık imza atan Arda düzenlenen imza töreninde başarı sözü verdi. Kulüp de resmi açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu

Arda Çolak' ın kiralık transferi için Manisa FK ile anlaşmaya varmıştır. Arda Çolak ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Çolak' a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Manisa Bolu Spor Haberler

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