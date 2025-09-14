Haberler

Somaspor Kırmızı Grup'ta Düşüş Yaşıyor

2'nci Lig'de mücadele eden Somaspor, bu sezon beklenen performansı gösteremeyerek, 4 maçta 3. yenilgisini alarak alt sıralara yerleşti.

2'nci Lig'de son yıllarda mütevazı bütçesiyle gösterdiği performansla alkış alan Somaspor bu sezon ise Kırmızı Grup'ta umduğunu bulamadı. Ankara Demirspor'a deplasmanda 90+7'nci dakikada kalesinde gördüğü tek golle 1-0 yenilen Manisa ekibi alt sıralara demir attı. Oynadığı 4 maçta 3'üncü yenilgisini alan, yalnız Fethiyespor mücadelesinden 1 puanla ayrılan siyah-beyazlı ekip alt sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
