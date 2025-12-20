Haberler

Somaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanında

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında bulunan Somaspor, yarın deplasmanda 32 puanla Play-Off potasında olan Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaşacak. Maç, Kahramanmaraş Spor Kompleksi Stadı'nda, seyirci olmadan oynanacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 puanla düşme potasında yer alan Somaspor, devrenin son maçında yarın deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Spor Kompleksi Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi takım cezası nedeniyle karşılaşmaya seyircisinden yoksun olarak çıkacak. Bu maç öncesi Somaspor küme düşme hattında yer alırken, 32 puana sahip Kahramanmaraş İstiklal Spor ise Play-Off potasında bulunuyor.

