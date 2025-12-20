Somaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanında

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 puanla düşme potasında yer alan Somaspor, devrenin son maçında yarın deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Spor Kompleksi Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi takım cezası nedeniyle karşılaşmaya seyircisinden yoksun olarak çıkacak. Bu maç öncesi Somaspor küme düşme hattında yer alırken, 32 puana sahip Kahramanmaraş İstiklal Spor ise Play-Off potasında bulunuyor.

