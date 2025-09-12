Somaspor, Galibiyet Arayışında Ankara'da

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor yarın başkent deplasmanında ilki başarmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak. Grupta bu karşılaşma öncesi Somaspor'un 1, Ankara Demirspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor