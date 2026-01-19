Haberler

Somaspor averajla düşme potasından çıktı

TFF 2. Lig'in 19. haftasında Fethiyespor'a 2-1 mağlup olan Somaspor, Mersin İdman Yurdu'nun ağır yenilgisi sayesinde averajla düşme potasından kurtuldu. Somaspor 15. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig'in 19. haftasında sahasında Fethiyespor'a 2-1 mağlup olan Somaspor, haftayı puansız kapatmasına rağmen averajla düşme potasından kurtuldu.

TFF 2. Lig'in 19. haftasında evinde Fethiyespor'a 2-1 yenilen Somaspor, aynı puana sahip rakibi Mersin İdman Yurdu'nun haftayı 8-1'lik farklı mağlubiyetle kapatmasının ardından averaj üstünlüğü elde etti. Bu sonuçla Somaspor, eksi 29 averajla 16. sıradan 15. sıraya yükselerek uzun bir aranın ardından düşme hattının üzerine çıktı.

Sezona inişli çıkışlı bir grafikle devam eden Somaspor, 11. haftada 16. sıraya gerileyerek düşme potasına girmişti. 19. haftada puan alamamasına rağmen ligde kalma mücadelesi veren rakibi Mersin İdman Yurdu'nun ağır yenilgisi, Somaspor'a nefes aldırdı.

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta ligin 3. sırasında yer alan Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Kritik karşılaşmadan alınacak puan ya da puanlar, Somaspor'un ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
