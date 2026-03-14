Somaspor evinde Adanaspor'la oynayacak
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, düştüğü konumdan kurtulmak için Adanaspor ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 13.00'te Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la golsüz berabere kalan Somaspor yarın sahasında düşme hattında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Yasin Kalcıoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Sinan Alkaş maçta görev alamayacak. Bu maç öncesi Adanaspor 4 puanla 17'nci sırada yer alırken, 23 puana sahip Somaspor ise 15'inci basamakta bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı