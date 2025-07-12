Somaspor, Dört Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Somaspor, Dört Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, transfer döneminde dört yeni oyuncu ile anlaştı. Takım, Bahadır Abdulkadir Yağız, Görkem Gökçe, Mustafa Arslan ve Ferit Bay Gündüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Somaspor, transferdeki sessizliğini 4 oyuncuyu kadrosuna katarak bozdu. Somaspor, kanat oyuncuları Nevşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki Bahadır Abdulkadir Yağız ve Adanaspor'dan 25 yaşındaki Görkem Gökçe, Reyhanlıspor'dan 26 yaşındaki santrfor Mustafa Arslan ve Tarsus İdman Yurdu'ndan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferit Bay Gündüz ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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