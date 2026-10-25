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Somaspor deplasmanda Gebzespor'a 4-1 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı

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Somaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Gebzespor'a 4-1 yenilerek üst üste 3'üncü, son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip 7 maç sonunda 7 puanla alt sıralarda kalsa da grupta son 3 sıradaki takımların puanları silindiği için düşme korkusu yaşamıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini Gebzespor'a deplasmanda 4-1 yenilerek aldı. Sonuncu Adana Demirspor'a 3-0, evinde Aliağa FK'ya 2-1 yenildikten sonra Gebze deplasmanında da varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, 7 maç sonunda 7 puanla alt sıralarda kaldı. Somaspor, grupta son 3 sıradaki Adana Demirspor'un 51 puanı, Hatayspor'un 9 puanı, 8'de 0 çeken Arnavutköy Belediyesi FSK'nın ise 3 puanı silindiği için düşme korkusu yaşamıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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