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Somaspor, Eniscan Atik ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Somaspor, Eniscan Atik ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde üçüncü imzayı Tire 2021 FK'dan sol bek Eniscan Atik'e attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Atik'in geçen sezon 3'üncü Lig'de 9 maça çıktığı öğrenildi. Somaspor, daha önce Berke Kayar ve Enes Tayfun'u kadrosuna katmıştı.

2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde üçüncü imzayı Tire 2021 FK'dan sol bek Eniscan Atik'e (25) attırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Tire 2021 FK kulübünde forma giyen Eniscan Atik ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eniscan Atik'e şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

Bucaspor ve Karşıyaka altyapılarında oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig'de Bornova Yeşilovaspor, Asarlık Gençlik, Yatağanspor ve İzmir Güzeltepe formalarını terleten tecrübeli futbolcu, geçen sezon aralık ayında amatör lisansla transfer olduğu Tire ekibiyle 3'üncü Lig'de 9 maça çıktı. Somaspor, transferde geçtiğimiz günlerde Erciyes 38 FSK'den Berke Kayar ve Zonguldakspor'dan Enes Tayfun'la el sıkışmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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