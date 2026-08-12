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Somaspor, gurbetçi sağ bek Derviş Erkan'ı kadrosuna kattı

Somaspor, gurbetçi sağ bek Derviş Erkan'ı kadrosuna kattı
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2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, gurbetçi sağ bek Derviş Erkan'la (23) sözleşme imzaladı.

2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, gurbetçi sağ bek Derviş Erkan'la (23) sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Vaduz kulübünden Derviş Erkan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Derviş Erkan'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Almanya doğumlu savunma oyuncusu, Lihtenştayn ekibi FC Vaduz II formasıyla geçen sezon bir kupa maçında oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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